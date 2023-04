Após sanção de Lula, governo publica MP que concede reajuste de 9% a servidores

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

O governo federal publicou nesta sexta-feira, 28, em edição extra do Diário Oficial da União, a Medida Provisória 1.170, que trata do reajuste de 9% aos servidores e empregados públicos do Poder Executivo federal. A MP foi sancionada nesta sexta, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em solenidade realizada no Palácio do Planalto.

O reajuste é válido para todos os cargos e funções comissionados do governo federal e também se aplica aos aposentados e pensionistas do Executivo federal.

A MP entra em vigor agora, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio.