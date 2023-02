Após reunião com Lula, Haddad diz que Orçamento para Bolsa Família está garantido

Célia Froufe, Thaís Barcellos, Sofia Aguiar e Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 17, que o Orçamento para o programa Bolsa Família está garantido, assim como "todos os compromissos de campanha" estão mantidos. A declaração foi dada em rápida conversa com jornalistas em frente ao Ministério da Fazenda logo após reunião de ministros com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar da agenda social do governo no Palácio do Alvorada no período da manhã.

Na reunião com Lula, também estavam presentes os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

Na semana passada, Dias disse que a expectativa da pasta é de que cerca de 2,5 milhões dos beneficiários do Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família, têm grandes indícios de irregularidade.

Hoje, 21,5 milhões de famílias recebem o benefício.