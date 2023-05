Após quebra de bancos nos EUA, reguladores propõem reforma em seguro de depósitos

André Marinho (via Agência Estado)

No dia em que fechou o First Republic Bank, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) dos Estados Unidos divulgou, nesta segunda-feira, um conjunto de propostas de reformas das regras sobre seguros que protegem depósitos em bancos no país.

A agência avalia como melhor opção a ideia de ampliar o limite de proteção de depósitos especificamente para empresas. Entre alternativas, a FDIC propõe ainda a possibilidade de remover o teto para a garantia aos valores depositados nas instituições financeiras, atualmente em US$ 250 mil. Outra possibilidade seria a manutenção das normas atuais, possivelmente ampliando o limite.

A FDIC, no entanto, pondera que qualquer reforma dependeria da aprovação do Congresso americano. "As recentes quebras do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, e a decisão de aprovar exceções de risco sistêmico para proteger os depositantes não segurados nessas instituições, levantaram questões fundamentais sobre o papel do seguro de depósito no sistema bancário dos Estados Unidos", afirma o presidente da FDIC, Martin Gruenberg.