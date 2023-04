Após 'mal da vaca louca', Rússia reabre mercado para carne bovina ao Brasil, diz ministério

Sandy Oliveira (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Rússia informou ao governo brasileiro que voltará a comprar a carne bovina do País. O país havia suspendido, em 1º de março, a importação de carne do Estado do Pará, onde foi registrado um caso atípico de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecido como "mal da vaca louca", em 23 de fevereiro.

continua após publicidade .

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) diz que o anúncio "representa a plena normalização do comércio do produto com os russos".

A pasta lembra que, assim como Rússia, as Filipinas e outros mercados importantes ao comércio da proteína já haviam retomado as compras da carne vermelha.

continua após publicidade .

Em 23 de março, a China, maior comprador da proteína, também anunciou a retomada das compras da carne brasileira. A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) reiterou recentemente que o Brasil tem risco insignificante para a doença.

O MRE diz que sua rede de embaixadas, em conjunto com as adidâncias agrícolas do Ministério da Agricultura em países estratégicos, "segue atuando desde a ocorrência do caso" de EEB para evitar fechamentos indevidos de mercados.

Em 2022, as exportações de carne bovina para a Rússia somaram cerca de US$ 165 milhões em receita, com a aquisição de 24 mil toneladas do produto.

As Filipinas são o sexto destino das exportações, somando US$ 275 milhões em receita no período, com o volume de 61 mil toneladas adquiridas.