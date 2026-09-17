Após ir a 186 mil pontos, Ibovespa perde 3 mil ptos em meio a reajuste do Bolsa Família

Durou pouco a influência positiva do exterior no Ibovespa. O principal indicador da B3 abriu estável em 185.549,51 pontos e logo renovou máxima em 186.203,71 pontos (+0,35%). No entanto, virou para o negativo por volta das 10h30, em meio ao anuncio do reajuste do Bolsa Família. Assim, o Índice Bovespa chegou a perder quase 3 mil pontos, alcançando mínima em 183.242,37 pontos (-1,24%).

Além disso, o Ibovespa se ajusta as decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Lá, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) elevou as taxas, enquanto o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a Selic de 14% para 13,75%. Os resultados vieram em linha com o esperado. Desta forma, reduz o diferencial de juros entre Brasil e EUA.

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Conforme Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3, a correção do petróleo pelo segundo dia seguido também atrapalhada um pouco o Ibovespa. Segundo ele, após o Copom reduzir a Selic e o Fed elevar os juros, o que fica no radar é a tendência de redução do diferencial de juros entre Brasil e EUA.

"A frase principal dessa semana e dos próximos meses é a de que o carry trade está diminuindo. Isso começa a ficar mais nos holofotes", diz Oliveira, completando que isso pode afugentar um pouco o capital externo da B3.

Além dessa redução do carry trade, João Daronco, analista da Suno Research, diz que as decisões de juros pelo Fed e pelo Copom já haviam sido precificadas pelos mercados. "Não houve novidades", diz. "Sempre tem um pouco de realização de lucros, só que a diminuição do diferencial de juros deixa no relativo o Brasil menos interessante para o investidor estrangeiro em relação ao passado", avalia.

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Nesta manhã, o ministro do Planejamento e Orçamento anunciou que o governo reajustará em 15% o Bolsa Família. A mudança ocorre a 17 dias do primeiro turno eleitoral. Segundo Moretti, o custo é de R$ 5,8 bilhões neste ano, a partir de outubro, e de R$ 22 bilhões em 2027. Todo o impacto seria absorvido pelo espaço fiscal existente em ambos os exercícios.

Em meio à preocupação com a trajetória da relação dívida/PIB, a notícia aumenta a desconfiança do mercado em relação a uma dinâmica mais favorável das contas públicas, avalia João Ferreira, sócio da One. "Medidas como essa em época de eleição não são novidades no Brasil. Só indicam aprofundamento ou continuidade de uma política fiscal expansionista", diz.

Ontem, nos Estados Unidos, os juros foram elevados pela primeira vez desde julho de 2023, depois que a inflação anualizada somou 3,4% até agosto - bem acima da meta oficial, de 2%. A alta foi de 0,25 ponto porcentual, para a faixa entre 3,75% e 4% ao ano.

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No Brasil, apesar de o Comitê de Política Monetária (Copom) ter reduzido a Selic de 14% para 13,75%, manteve a avaliação de que os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, permanecem mais elevados que o usual, mas com assimetria altista no balanço.

Já nesta quinta-feira o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter hoje sua principal taxa de juros em 3,75% pela sexta vez consecutiva.

No campo político, divulgada hoje, pesquisa Atlas/Bloomberg mostra empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2º turno: 47,2% a 46,8%, respectivamente. Também informada nesta manhã, o novo levantamento Futura/100% Cidades aponta um cenário de empate técnico entre os dois: 48,1% (Flávio Bolsonaro) e 43,7% (Lula.

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No campo corporativo, a Petrobras anunciou reajuste de R$ 1,00 por litro nos preços de venda de óleo diesel A às distribuidoras e a assinatura de um contrato para a exploração de oito blocos em águas ultraprofundas na Costa do Marfim. O aumento será acompanhado de um desconto no mesmo valor, no âmbito da subvenção econômica criada pelo governo para o diesel A de uso rodoviário.

Às 11h21, o Ibovespa caía 0,68%, aos 184.289,66 pontos. Vale subia 1,11%, em meio ao avanço de 0,28% do minério de ferro, em Dalian, o minério de ferro e do dólar. Já Petrobrás cedia 0,70%, com o petróleo cedendo 2,61%, a US$ 103,04 (Brent) e -1,82%, a US$ 100,55 o barril (WTI).