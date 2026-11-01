Após ataque hacker, Binance retoma saques em fase inicial neste domingo

A Binance informou que se preparava para retomar a primeira fase de saques neste domingo, 1º, entre 3h e 6h de Brasília, após o ataque hacker que levou à suspensão temporária do serviço. Segundo a plataforma, os depósitos seguem abertos e não foram afetados.

Em atualização publicada no site oficial, a corretora afirmou que adotou medidas de precaução para proteger a plataforma, realizou avaliações de segurança e trabalhou para verificar a prontidão dos serviços impactados. A reabertura, segundo a Binance, ocorrerá de forma progressiva, com novas redes e ativos adicionados à medida que os testes de estabilidade e segurança forem concluídos.

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Na fase um, a Binance diz que pretende liberar saques, de forma gradual, em redes e ativos como BTC (bitcoin), ETH (ether, além de USDT e USDC), BSC (BNB, USDT e USDC), TRX (TRX e USDT), Solana (SOL, USDT e USDC), XRP, ZEC, DOGE, TON (USDT e GRAM), Polygon (POL, USDT e USDC), Avalanche C-Chain (AVAX, USDT e USDC), Arbitrum (ETH, USDT, USDC e ARB), Base (ETH e USDC), Optimism (ETH, USDT e USDC) e Sui (SUI).

A corretora afirmou ainda que, no início do processo, pode haver atrasos e tempos maiores de processamento devido ao volume de tráfego e recomendou que usuários tentem novamente em caso de falha, por se tratar de uma retomada em fases.

No comunicado, a Binance reiterou que os recursos dos usuários "permanecem seguros" e disse que a empresa vai absorver o impacto financeiro dos fundos roubados. A plataforma afirmou ter coberto cerca de 95% do valor impactado, ante 90% na atualização anterior, e que os 5% restantes envolvem tokens menos líquidos. Também informou que saldos de ativos como BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD e ZEC estão "totalmente lastreados" e podem ser verificados no "proof of reserves" (prova de reservas).