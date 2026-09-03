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Após aprovação da MP das blusinhas, Motta acena ao varejo: 'Votação não encerra debate'

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta quinta-feira, 3, ter ciência da preocupação de alguns setores com a aprovação da Medida Provisória (MP) que prevê o fim da "taxa das blusinhas", mas prometeu encontrar soluções para o impasse.

"Sabemos que existem preocupações da indústria e do varejo em relação a essa medida. E a Câmara dos Deputados não dará as costas a essas preocupações. O varejo vem passando por mudanças estruturais que impõem novos desafios às empresas brasileiras. Esses desafios precisam, sim, do olhar atento do poder público", disse Motta, em discurso no plenário após a votação da MP.

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Segundo o deputado, a Câmara seguirá em diálogo com setor produtivo, para buscar uma conciliação que resulte na proteção do poder de compra das famílias, sem deixar de olhar para a competitividade da indústria e a força do varejo nacional.

"A votação de hoje não encerra esse debate. Ao contrário. Reforça a nossa responsabilidade de avançar na construção de respostas para as transformações que acontecem na economia e no comércio brasileiro", disse ele.

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TAXA DAS BLUSINHAS/MP/CÂMARA/APROVAÇÃO/CONCLUSÃO/HUGO MOTTA
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