Após anúncio do BC, nota 'criativa' de R$ 200 começa a circular - TNOnline

Quando o Banco Central anunciou na semana passada que uma nova cédula de R$ 200 seria lançada ainda em agosto, o designer Mike Ferreira, de 27 anos, imaginou como seria a nova nota e publicou em seu Instagram (@mikedesigner.sjc) um exercício criativo. Dias depois, porém, foi surpreendido com publicações do seu conceito impresso, como se fosse uma falsificação do dinheiro já em circulação.

A maioria dessas publicações dá a entender que a nota imaginada pelo designer estaria sendo usada em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, o que preocupou o profissional de São José dos Campos (SP), que atua na área há 10 anos.

"Publicaram nas redes uma nota impressa em um papel que parece ser uma folha de sulfite com uma qualidade horrível Infelizmente, existem pessoas que por 'mais curtidas' desvirtuam e espalham fake news sobre um determinado assunto. Quem imprimiu e postou, recortou a imagem da nota, retirou a arte do seu contexto e desvirtuou para o seu benefício próprio", afirmou.

Logo após o anúncio pelo BC, a internet foi inundada por memes com modelos da nova nota de R$ 200, estampada com o "vira-lata caramelo", a ema do Palácio do Alvorada que bicou o presidente Jair Bolsonaro e até o falecido cantor Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr.

O modelo elaborado por Mike Ferreira, porém, deu um tom profissional para a cédula, utilizando o lobo-guará escolhido pela autoridade monetária para estampar a nota. "Utilizei elementos do cerrado como o pau-terra e, para a paleta de cores, fiz um gradiente das notas de R$50 e R$100. Lembrando que é somente um conceito, a ideia nunca foi 'adivinhar magicamente' como será a nova nota. Tampouco acredito que vai ser parecida com a minha imagem", acrescenta.

Ele lembra que a postagem original tem a identificação do profissional em marca d'água e a explicação de todos os detalhes do projeto. Ainda assim, o "sucesso" da nota de R$ 200 já tem rendido novos trabalhos para o profissional. "O pessoal mais antenado tem procurado saber a verdade da história e tem me procurado para elogiar o projeto original e também para solicitar serviços de criação de artes gráficas", completa.

Procurado, o Banco Central apenas esclareceu que a nova cédula de R$ 200 só entrará em circulação no fim de agosto, após seu lançamento oficial. No anúncio da nova cédula, a autoridade monetária não divulgou nenhum elemento justamente para evitar falsificações antes de o papel entrar de fato em circulação.