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Após abrir em queda, dólar sobe ante real com petróleo e nova ameaça de Trump ao Irã

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em 11.06.2026, 10:02:00 Editado em 11.06.2026, 10:14:09
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O dólar passou a subir ante o real na manhã desta quinta-feira, 11, após o fortalecimento do petróleo, ante abertura em queda. Os contratos futuros da commodity ganharam força e passaram a subir após o presidente Donald Trump afirmar na Truth Social que os EUA lançarão um ataque "muito duro" contra o Irã esta noite.

No radar, investidores acompanham a coletiva da presidente do BCE, Christine Lagarde, após o banco elevar os juros, com foco nos próximos passos da política monetária diante dos efeitos da guerra sobre inflação e atividade.

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O Banco Central Europeu (BCE) elevou os juros em 25 pontos-base, primeira alta desde setembro de 2023, em resposta às pressões inflacionárias provocadas pela disparada dos preços de energia com a guerra no Oriente Médio. A taxa de depósito subiu para 2,25%, a de refinanciamento para 2,40% e a de empréstimos para 2,65%.

Na Turquia, o banco central manteve a taxa básica de juros em 37% ao ano pela terceira reunião consecutiva, em linha com o esperado pelo mercado.

Mais cedo, a Opep reduziu a projeção de crescimento da demanda global por petróleo em 2026 para 1,0 milhão de barris por dia (bpd), mas elevou a estimativa para 2027 a 1,7 milhão de bpd. A entidade manteve a previsão de aumento da oferta fora da Opep+ em 600 mil bpd tanto em 2026 quanto em 2027, com destaque para Brasil, EUA, Canadá e Argentina. Para o Brasil, a Opep manteve expectativa de expansão da produção em 2026 e 2027, sustentada por projetos no pré-sal, e projeções de PIB de 2,0% e 2,2%, respectivamente.

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No Brasil, o volume de serviços subiu 1,2% em abril ante março, acima da mediana das projeções do mercado (+0,6%), segundo o IBGE. Na comparação anual, o setor avançou 1,9%, acumulando alta de 2,2% no ano e de 2,9% em 12 meses. A receita nominal do setor cresceu 1,5% no mês e 8,1% em relação a abril de 2025.

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