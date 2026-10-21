Após abrir em leve alta, dólar tem viés de baixa com disputa eleitoral e alívio externo

O dólar iniciou os negócios desta quarta-feira, 21, em leve alta (0,01%, cotado a R$ 5,0195), em movimento de realização parcial de lucros após acumular queda de 1,33% em três sessões, mas passou a recuar, acompanhando o enfraquecimento da moeda norte-americana no exterior e a queda dos rendimentos dos Treasuries.

No cenário doméstico, investidores acompanham a disputa presidencial, com pesquisas indicando empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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No radar está a sondagem Quaest, às 10 horas. A PEC de Lula sobre tarifa zero no transporte público e o embate entre Lula e Flávio sobre a abertura de sigilos bancário e fiscal também estão no radar.

Meio/ideia

A pesquisa mostra Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tecnicamente empatados com 48% e 46% das intenções de voto. Em votos válidos, que excluem nulos e em branco, Flávio registra 51%, enquanto Lula marca 49%.

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Palver

Nova pesquisa mostra Flávio Bolsonaro com 50% das intenções de voto no segundo turno, ante 48% de Lula. O levantamento ouviu 5 mil pessoas pela internet, de 18 a 20 de outubro, com margem de erro máxima de 2,4 pontos porcentuais.

Sala secreta

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A Polícia Federal afirma ter encontrado uma sala secreta, com porta aparentemente blindada, máquina de contar dinheiro, malas vazias e estrutura para guardar valores em um hangar no Aeroporto de Brasília usado por empresas do advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro (PL). Não havia dinheiro no local, mas a PF suspeita que aeronaves do advogado tenham sido usadas para transportar dinheiro vivo e investiga se houve retirada de valores antes do retorno dos agentes. Tomaz nega irregularidades e diz que a estrutura atende empresas de transporte de valores. O advogado também é investigado em inquérito no STF que apura suspeita de lavagem de dinheiro para Flávio.

Inflação

O IGP-M subiu 1,59% na segunda prévia de outubro, acelerando ante a alta de 1,47% no mesmo período de setembro, segundo a FGV. O avanço foi puxado pelo IPA-M, que passou de 1,95% para 2,12%, enquanto o IPC-M desacelerou de 0,47% para 0,38%. O INCC-M acelerou de 0,27% para 0,34%.

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Weg

A fabricante de equipamentos Weg registrou lucro líquido de R$ 1,665 bilhão no terceiro trimestre deste ano, o que corresponde a um aumento de 0,9% em relação ao reportado em igual período de 2025.