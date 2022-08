Após abertura negativa, Ibovespa ensaia recuperação em dia de perdas em NY

Paula Dias (via Agência Estado)

O Índice Bovespa abriu em queda nesta quarta-feira, 17, e chegou a recuar até 0,91%, mas desacelerou o ritmo, passando a ensaiar uma alta. Com ganho acumulado de 10% no mês até ontem, o indicador passa por uma realização de lucros deflagrada pelo mercado internacional, onde o dia também é de correção. A quarta-feira é marcada pela expectativa em torno da ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos).

Em um ambiente de dados econômicos fortes nos Estados Unidos, voltaram a ser majoritárias as apostas em uma elevação de 0,75 ponto porcentual nos juros americanos na próxima reunião, em setembro. A ata do Fed será divulgada às 15 horas (de Brasília).

"A queda no Brasil está muito direcionada por Nova York, onde o dia é de realização de lucros após cinco pregões seguidos de alta. Os mercados aguardam pela ata do Fed em busca de sinais para os próximos passos da política monetária", disse Dennis Esteves, Especialista em Renda Variável da Blue3. Enquanto isso, afirma, o investidor promove um stock picking (busca por oportunidades), o que leva as ações a oscilarem para direções diferentes dentro de um mesmo grupo, mantendo o índice perto da estabilidade.

Ainda nos Estados Unidos, as vendas no varejo ficaram estáveis em julho ante junho, em US$ 682,8 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,1% no período. Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano tiveram expansão de 0,4% no confronto mensal de julho.

No Brasil, o destaque é do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10), que recuou 0,69% em agosto, após ter aumentado 0,60% em julho, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam uma queda desde 1,03% a 0,28%, com mediana negativa de 0,63%. A queda do índice reforça a perspectiva de que o Banco Central brasileiro encerre o ciclo de alta de juros, o que beneficia o mercado de ações.

Às 11h33, o Ibovespa tinha 113.599,50 pontos, em alta de 0,08%. Petrobras ON subia 2,62%, enquanto Vale ON perdia 2,20%.

No setor de varejo, Magazine Luiza subia 1,93%, enquanto Pez ON perdia 1,47%.