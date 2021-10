Da Redação

Depois do Facebook e do Instagram, o WhatsApp também voltou a funcionar, há pouco, após sete horas de instabilidade das redes sociais. Relatos do problema foram registrados em diversas regiões do planeta.

Depois de fechar o pregão em queda de 4,98%, a ação da Facebook subia 0,33% no mercado after hours em Nova York, às 20h43 (de Brasília). Em postagem na concorrente Twitter, a Facebook agradeceu pela paciência e se desculpou pela interrupção.