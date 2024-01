Aplicativo Internet banking da Caixa teve instabilidade, mas já funciona normalmente

A Caixa Econômica Federal informou no final da noite desta segunda-feira, 8, que o aplicativo do banco voltou a funcionar normalmente após apresentar problemas no início da noite. Os problemas na aplicação se estenderam também a pagamentos com cartões do banco, de acordo com relatos de clientes. "A Caixa informa que o app Internet Banking apresentou instabilidade no início da noite de hoje (segunda, 08/01). No momento, o aplicativo funciona normalmente", afirmou o banco, em nota enviada ao

. De acordo com os relatos, os principais problemas eram na realização de operações via Pix através do aplicativo, além de pagamentos com cartões, em que os valores eram debitados mesmo após mensagens de que as operações não haviam sido autorizadas.