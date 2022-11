Matheus Piovesana (via Agência Estado)

O aplicativo do Nubank enfrenta oscilações na tarde desta quarta-feira (16). Relatos de usuários nas redes sociais e em sites especializados apontam para problemas na visualização de saldos da conta ou em funções como o Pix.

Segundo o site Downdetector, que reúne reclamações sobre o funcionamento de aplicativos, as notificações de problemas com o Nubank cresceram no início da tarde, e se mantinham acima da média após as 16h. 60% dos problemas notificados referiam-se ao saldo da conta; 21%, ao login; e 18%, ao Pix.

No Twitter, usuários do neobanco reclamavam destes problemas em publicações em que marcavam o perfil oficial da instituição. "O que tá rolando com a @nubank? Sem conseguir fazer pagamentos e nem visualizar saldo", relatou uma usuária. Outros usuários publicaram reproduções da tele do aplicativo que mostravam que o saldo não era exibido.

Em nota, o Nubank disse que a situação está em normalização. "Observamos algumas oscilações no app Nubank. Nosso time já está trabalhando para normalizar a situação o mais rápido possível", disse a fintech, em posicionamento enviado ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

