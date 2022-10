Aplicativo do Nubank enfrenta instabilidade na manhã desta quarta

Matheus Piovesana (via Agência Estado)

O Nubank foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 5, com relatos de que o aplicativo está fora do ar. De acordo com usuários da rede social, não era possível acessar o aplicativo da fintech.

Em diversos tuítes, usuários relatavam que não conseguiam movimentar dinheiro depositado em contas na fintech ou mesmo abrir o aplicativo.

O site Downdetector, que aponta problemas em serviços online, recebeu mais de 5 mil notificações sobre problemas com o Nubank na última hora.

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Nubank informou que trabalha para resolver o problema. "Lamentamos o ocorrido e estamos trabalhando para normalizar as operações da maneira mais rápida e eficiente possível", disse o banco digital.

Ao longo da última semana, o aplicativo do Nubank já havia apresentado falhas.

Na segunda-feira, 3, a área de Pix ficou fora do ar por algumas horas.

