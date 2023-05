Aplicativo da Caixa apresenta instabilidades; banco fala em volta à normalidade

O aplicativo da Caixa Econômica apresenta instabilidades nesta quarta-feira, 31. Usuários do Twitter relatam dificuldades em fazer pagamentos por Pix. Segundo as reclamações, as transações permanecem "em processamento" e não são efetuadas.

Procurada pelo jornal O Estado de S. Paulo a Caixa afirmou que a funcionalidade de envio e recebimento de Pix no aplicativo apresentou intermitência momentânea no funcionamento no início da tarde.

O banco disse que o problema foi resolvido e que, no momento, todos os serviços operam em normalidade.

Pelo perfil oficial do Instagram, a Caixa respondeu alguns usuários pedindo para que relatem o problema por uma mensagem privada no Facebook oficial do banco, informando que o atendimento foi iniciado pelo Instagram.

Houve um pico de notificações de problemas por volta das 8 horas, com 154 reclamações, segundo o site DownDetector.

Mais tarde, as notificações diminuíram, mas houve um outro pico por volta do meio-dia. Às 14 horas, havia 80 reclamações registradas.

Segundo o levantamento do site, 87% das reclamações estão relacionadas com problemas para realizar pagamentos Pix. Outros 8% se referem a questões com o internet banking e 5% com o login no aplicativo móvel.