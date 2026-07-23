Apesar de pausa, Fed está pronto para elevar juros a qualquer momento, avalia Yellen

A ex-secretária do Tesouro dos EUA e ex-presidente do Federal Reserve (Fed) Janet Yellen observou que, apesar o banco central dos EUA seguir em compasso de espera em relação à política monetária enquanto aguarda mais desdobramentos do conflito no Oriente Médio sobre a inflação americana, os dirigentes estão "prontos para elevar as taxas" a qualquer momento.

Durante o evento ExpertXP, em São Paulo, Yellen previu, sem dar prazos, que haverá um "aumento dos juros para conter a inflação" decorrente da alta do petróleo. Os dirigentes da instituição, segundo ela, "estão muito dispostos a aumentar as taxas" se a pressão "continuar a se intensificar".

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Ela disse que a postura atual dos bancos centrais marca uma inflexão em relação ao período posterior à crise financeira global, quando o problema era o oposto. "Agora, todos os bancos centrais do mundo, incluindo o Fed, estão tentando fazer a inflação cair", afirmou, ao lembrar que, na época em que presidiu o Fed, o choque de 2008 derrubou a inflação e elevou o desemprego para perto de dois dígitos, levando os juros a zero em dezembro daquele ano.

Segundo Yellen, a dificuldade para reaquecer a economia se estendeu porque as taxas de juros vinham "caindo por décadas" antes mesmo da crise, reduzindo o espaço para estímulos convencionais. Com os juros no piso, disse, o Fed passou a buscar alternativas para "estimular a economia".

Ela afirmou, porém, que a pandemia "mudou tudo", ao combinar choques de oferta com uma mudança abrupta no padrão de consumo, em que as famílias reduziram gastos com serviços e passaram a demandar mais bens. "De repente, estamos em um mundo com choques de oferta substanciais" e "escassez significativa", disse. "A inflação disparou mais do que qualquer um de nós esperava."

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Para Yellen, o arrefecimento dos choques tende a ajudar no processo desinflacionário, mas o cenário segue sujeito a riscos de uma "segunda rodada", especialmente se houver nova pressão via energia. "Estamos observando muito cuidadosamente as expectativas de inflação", disse.