Apesar de aversão a risco, dólar cai frente ao real com alta do petróleo

Amparado pela valorização do petróleo, o real avançou no primeiro pregão de junho, apesar da onda global de fortalecimento da moeda norte-americana com o aumento das tensões no Oriente Médio. Com mínima de R$ 5,0122, o dólar à vista fechou em baixa de 0,40%, a R$ 5,0227, após alta de 1,82% em maio. No ano, as perdas da moeda norte-americana são de 8,50%.

O dia foi marcado por um aumento da percepção de risco geopolítico, após o Irã anunciar a suspensão de conversas com os Estados Unidos em protesto aos ataques de Israel a bases do grupo xiita Hezbollah no Líbano. Autoridades iranianas emitiram alerta para que moradores do norte de Israel e de assentamentos militares deixassem a região.

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A escalada retórica de Teerã levou a uma alta dos preços do petróleo, em especial pela manhã. As cotações se afastaram das máximas à tarde, na esteira de declarações de Donald Trump. Em postagem na Truth Social, o presidente dos EUA relatou conversas com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e com o Hezbollah. "Israel não os atacará e eles não atacarão Israel", escreveu Trump. Depois de tocar US$ 97, o contrato do Brent para agosto encerrou a US$ 94,98 o barril, alta de 4,24%.

O head de banking da EQI Investimentos, Alexandre Viotto, observa que há dois vetores que atuam sobre a formação da taxa de câmbio quando há um recrudescimento das tensões geopolíticas. "De um lado, há aumento da aversão ao risco e da volatilidade, o que é ruim para divisas emergentes. Mas, de outro, há uma alta do petróleo, o que é bom para a gente. Foi um pouco o que vimos hoje", afirma Viotto.

Pela manhã e no início da tarde, o real conseguia se desgarrar da tendência negativa para divisas emergentes em razão da alta do petróleo, mas exibia fôlego curto. A combinação de diminuição da aversão ao risco, na esteira das declarações de Trump, com a manutenção da commodity em terreno positivo levou o dólar à vista às mínimas durante a segunda etapa do pregão.

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"A notícia de que o Irã suspendeu as negociações com os Estados Unidos deixou os investidores mais cautelosos. Mas o real se apreciou, destoando do comportamento de outras moedas emergentes, porque o Brasil é exportador líquido de petróleo", afirma a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli, acrescentando que a piora das projeções de inflação no Boletim Focus desta semana aumenta a expectativa de que os juros permanecerão elevados no Brasil. "Isso é um atrativo para o capital externo, favorecendo nossa moeda."

Embora o real tenha sido uma das raras divisas emergentes a ganhar terreno nesta segunda-feira, o grande destaque do dia foi o peso colombiano. A moeda da Colômbia avançou mais de 2,5% frente ao dólar diante do resultado do primeiro turno das eleições presidenciais do país.

"O peso colombiano explodiu após um desempenho surpreendentemente forte do candidato de direita, Abelardo de la Espriella, no primeiro turno, o que o posicionou como grande favorito para o segundo turno", afirma, em nota, a economista-chefe de mercados emergentes da gestora VanEck, Natalia Gurushina, acrescentando que as taxas de juros locais e os valuations atraentes contribuem para a apreciação do peso.

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Termômetro do comportamento da moeda americana em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY operou em alta moderada e rondava os 99,200 pontos no fim da tarde, após máxima aos 99,385 pontos. O Dollar Index avança quase 1% no ano. As taxas dos Treasuries subiram com as preocupações inflacionárias provocadas pela alta do petróleo, em meio a sinais positivos da atividade econômica. A semana é marcada pela divulgação de dados do mercado de trabalho nos EUA, com destaque para o relatório de emprego (payroll) de maio, na sexta-feira, 5.

Para Viotto, da EQI Investimentos, a perspectiva de manutenção do petróleo acima de US$ 90 diante do impasse no conflito no Oriente Médio estimula apostas de que pode haver um aumento dos juros nos Estados Unidos, abalando o apetite por divisas emergentes. O real ainda é, de certa forma, protegido pela melhora dos termos de troca e por uma taxa de juros local bastante elevada.

"A tendência é de um dólar mais perto de R$ 5,00, mas que pode buscar os R$ 5,20. Há mais chances de o dólar subir do que ceder, porque temos essa possibilidade de fortalecimento da moeda americana lá fora, se o Federal Reserve adotar um discurso mais duro", afirma Viotto, ressaltando que as questões políticas locais - como a perda de fôlego da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a revelação do caso "Dark Horse" - já foram absorvidas.