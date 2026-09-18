Ao não socorrer BRB, Lula 'comete crime' contra sistema financeiro e banco, diz governadora

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou nesta sexta-feira, 18, que as declarações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre ela foram desrespeitosas no trato pessoal e afirmou lamentá-las. Argumentou também que, ao dizer que não dará dinheiro ao Banco de Brasília (BRB), Lula teria "cometido um crime" contra o sistema financeiro e contra o banco. Emendou que vai abrir uma ação formal sobre a fala do presidente na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

"Eu acho que um governador deve ser respeitado, principalmente uma governadora mulher. Se você pegar minhas redes sociais, em nenhum momento eu desrespeito o presidente, mesmo tendo uma posição política e ideológica totalmente diferente da dele", afirmou Celina, em participação de sabatina do jornal O Globo e CBN com candidatos ao governo distrital.

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A candidata à reeleição disse achar que Lula esqueceu que é presidente do País e do princípio de defender um banco que é público. Emendou que o BRB não pertence a partido político, mas à população do GDF.

"Quando um presidente da república faz uma frase como essa, ele comete um crime contra o sistema financeiro, um crime contra o BRB, ele ataca uma instituição. Ele pode brigar comigo politicamente, para não votarem em mim, pode fazer campanha para o candidato dele, mas ele não pode, com uma ACO Ação Cível Originária aberta, falar que ele não vai ter uma ação", disse Celina.

E acrescentou: "Quando o Presidente da República fala, ele mexe na liquidez, e ele fala o contrário do que a AGU está falando. A AGU fala o seguinte: 'Olha, nós vamos fazer um sindicato de bancos para ajudar a pegar o empréstimo'. Ele fala: 'Não, nós não vamos fazer?'. É um crime."