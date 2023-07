Ao lado de Lula, Von der Leyen diz esperar fim de divergências para acordo com Mercosul

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta segunda-feira, 17, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ter a expectativa de que a União Europeia (UE) e o Mercosul superem atuais divergências o quanto antes e consigam fechar um acordo comercial.

"A nossa ambição é resolver as diferenças remanescentes o mais rapidamente possível, para que possamos concluir esse acordo", disse Von der Leyen, ao discursar mais cedo em Bruxelas, acrescentando que a UE deseja ter uma parceria com o Mercosul "em que ambas as partes se beneficiem".

Lula está na capital belga para participar da III Reunião de Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e UE, que teve início nesta segunda e será concluída amanhã.

No discurso, Von der Leyen também saudou "o ressurgimento do Brasil como ator importante no cenário global", o que, segundo ela, está "dando impulso positivo à parceria estratégica" entre UE e Mercosul.

Von der Leyen disse ainda que a UE planeja investir fortemente na América Latina e no Caribe. "E investiremos de uma maneira que beneficie as comunidades locais e crie bons empregos."