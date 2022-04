Da Redação

Anvisa proíbe venda e importação de Kinder; Entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma resolução na quinta-feira, 14, proibindo a comercialização, distribuição e importação dos chocolates Kinder fabricados na Bélgica. A Ferrero do Brasil reitera que os produtos que estão sendo recolhidos no mercado internacional não são vendidos no País. Na quarta-feira (13), a Anvisa recebeu alerta internacional da Rede Internacional de Autoridades de Segurança Alimentar (Infosan), sobre surto de salmonela nos chocolates da marca Kinder.

continua após publicidade .

De acordo com o alerta, o Brasil não estava incluído na lista de países para os quais o produto foi distribuído, mas a agência achou "prudente" publicar a resolução para alertar a população. Na semana passada, o grupo italiano Ferrero estava realizando recalls na Europa após possível ligação com casos de salmonela. Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) e o Centro Europeu para a Prevenção de Doenças (ECDC), 150 casos confirmados e prováveis de salmonela foram relatados até o dia 8 de abril em nove países.

As duas agências identificaram que o surto de salmonela teve origem em uma fábrica instalada na Bélgica. A Justiça belga abriu uma investigação na segunda para apurar o caso. A maioria das infecções aconteceu em crianças menores de 10 anos na Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos e Suécia. A salmonela é um tipo de bactéria que pode causar sintomas como diarreia, febre e dores estomacais.

continua após publicidade .

Os chocolates em recall na Europa vêm da fábrica de Arlon. Os produtos são:

- Kinder Surprise Maxi 100 gramas; - Kinder Surprise 1 x 20 gramas; - Kinder Surprise 3 x 20 g (60 gramas); - Kinder Surprise 4 x 20 g (80 gramas); - Kinder Schokobons White 200 gramas; - Kinder Schokobons 200 gramas; - Kinder Schokobons 125 gramas; - Kinder Schokobons 300 gramas; - Kinder Mix Peluche 133 gramas; - Kinder Mix Advent Calendar 127 gramas; - Kinder Mini Eggs Hazelnut 100 gramas; - Kinder Mini Eggs Mix 250 gramas; - Kinder Happy Moments 162 gramas.