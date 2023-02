ANTT reduz piso mínimo do frete rodoviário de 2,50% a 3,83%

Isadora Duarte (via Agência Estado)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reduziu o piso mínimo do frete rodoviário de 2,50 a 3,83%, variando conforme a categoria. A nova tabela está em vigor desde a última sexta-feira, 17, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU).

Para transporte rodoviário de carga lotação, a redução média foi de 2,50%. Para operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas, o recuo médio foi de 2,82%, enquanto para transporte rodoviário de carga lotação de alto desempenho a redução foi de 3,03%.

Já para operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho o recuo chegou a 3,83%, em média.

O reajuste negativo nos valores ocorre após a queda de 5,72% no preço médio do óleo diesel em relação ao valor considerado na tabela da ANTT que estava em vigor, de R$ 6,47 por litro.

Pela legislação, a ANTT deve reajustar os valores do frete sempre que ocorrer oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional superior a 5%, para mais ou para menos em relação ao valor de referência da tabela em vigor, e semestralmente.

A lei foi sancionada no governo Temer como uma das respostas à greve de caminhoneiros que parou o País em maio de 2018. A atualização anterior havia sido feita em 20 de janeiro, pela modalidade semestral.

A ANTT considerou o valor médio do diesel na bomba, de R$ 6,10 por litro para a atualização dos valores mínimos, apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, como média nacional referente à semana encerrada em 17 de fevereiro.