ANTT aprova edital para processo de transferência de concessão da Rota do Pequi

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o edital do processo competitivo de transferência da totalidade das ações da Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil (Concebra), responsável pela "Rota do Pequi", que integra 211,6 quilômetros na BR-060 e na BR-153, que liga Brasília (DF) a Hidrolândia (GO).

A transferência do controle da Concebra está relacionada à saída da atual controladora, a Triunfo Participações e Investimentos (TPI), até 16 de dezembro de 2026, prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

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O edital determina a transição gradual para a nova tarifa necessária para a gestão da via vinculada ao avanço da execução das obras e ao atendimento de parâmetros de desempenho previstos para a concessão, a fim de evitar que os usuários sintam o impacto da mudança assim que houver a mudança de administração da via.

O texto também define que seja realizado o investimento de R$ 4,3 bilhões (Capex) sob o custo operacional de R$ 3,6 bilhões (Opex).

Entre as intervenções necessárias estão a construção do Contorno de Goiânia, com 43,52 quilômetros, 60,6 quilômetros de faixas adicionais em pista dupla, 19,4 quilômetros de vias marginais, 20 passarelas, 114 pontos de ônibus e seis passagens de fauna e um Ponto de Parada e Descanso para caminhoneiros.