A diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou nesta segunda-feira, 23, a abertura de uma audiência pública para discutir a proposta de prorrogação antecipada da concessão da Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), incluindo a minuta do termo aditivo e os estudos técnicos que embasam a operação.

A discussão não é apenas sobre renovar o contrato por mais tempo, mas uma tentativa de reorganizar a concessão, resolver passivos históricos e estabelecer compromissos de investimento para os próximos anos. A proposta prevê a devolução à União de cerca de 3 mil quilômetros de trechos ferroviários considerados não operacionais, que hoje integram a chamada Malha I.

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Em contrapartida, está previsto o reconhecimento de aproximadamente R$ 1,7 bilhão em indenização pelos ativos devolvidos, valor que deverá ser direcionado a investimentos de expansão na parcela da malha que permanecerá sob responsabilidade da concessionária.

O acordo também estabelece obrigações relacionadas ao descomissionamento dos trechos devolvidos, à regularização fundiária, ao saneamento de passivos ambientais e à mitigação de conflitos urbanos. O descumprimento dos compromissos poderá levar à aplicação de sanções progressivas e, em casos graves, à recomposição da obrigação integral de indenização.

As condições foram estabelecidas em solução consensual conduzida no âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU) e aprovada pela Corte em outubro. A negociação buscou uma alternativa à possibilidade de caducidade da concessão, cuja situação se deteriorou ao longo dos anos em razão do abandono de ramais e do descumprimento de obrigações de manutenção.

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A concessão da Malha Nordeste foi originalmente firmada em 1997, por 30 anos, com vencimento previsto para dezembro de 2027. Em 2013, houve a cisão do contrato: a FTL permaneceu responsável pela Malha I, enquanto a Transnordestina Logística S.A. (TLSA) ficou encarregada da construção da Nova Transnordestina.

Durante a reunião desta segunda-feira, o relator do processo, diretor Alex Azevedo, destacou que a orientação do Ministério dos Transportes é que o reconhecimento da indenização pelos trechos devolvidos ocorra gradualmente na modelagem, vinculado à execução dos investimentos obrigatórios, em vez de ser integralmente considerado no primeiro ano. O montante total e a obrigação da concessionária perante a União, contudo, serão preservados.

A modelagem econômico-financeira utiliza o método de fluxo de caixa descontado e considera uma taxa regulatória de retorno de 14,09% ao ano, diante da classificação do projeto na categoria de risco 2. Segundo o relator, a área técnica considerou os estudos suficientes para esta etapa, mas ressaltou que a abertura da audiência pública não representa aprovação definitiva da modelagem.

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A consulta pública terá prazo mínimo de 45 dias, com recebimento de contribuições entre 2 de dezembro e 15 de janeiro de 2027. A abertura da audiência pública foi aprovada por unanimidade pela diretoria da ANTT. Após a consulta, a agência deverá avaliar as contribuições e dar continuidade à análise da proposta de prorrogação contratual.