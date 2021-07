Antofagasta tem queda de 2,5% na produção de cobre no 2º trimestre

Da Redação

A Antofagasta informou nesta quarta-feira, dia 21, que sua produção de cobre caiu 2,5% no segundo trimestre deste ano, na comparação com os primeiros três meses do ano. A produção do metal ficou em 178,4 mil toneladas no período, abaixo das 183 mil toneladas do primeiro trimestre. O resultado foi influenciado por uma retomada baixa na produção da mina Centinela Cathodes, no Chile. Mesmo assim, a mineradora reafirmou seu guidance para 2021 e espera produzir entre 730 mil e 760 mil toneladas de cobre no ano, a um custo de caixa líquido de US$ 1,25 por libra. Fonte: Dow Jones Newswires.