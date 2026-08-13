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ECONOMIA

Antofagasta eleva lucro no 1º semestre, mas reduz projeção de produção

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O lucro da Antofagasta no primeiro semestre disparou com a alta dos preços, que ajudou a compensar o aumento dos custos operacionais. A mineradora, porém, reduziu sua projeção de produção para o ano após condições climáticas severas no Chile levarem à paralisação temporária de uma mina.

A companhia chilena divulgou nesta quinta-feira, 13, que o lucro antes de impostos avançou 72% em relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 2 bilhões. O Ebitda cresceu 27%, para US$ 2,84 bilhões, e o fluxo de caixa operacional saltou 53%, para US$ 2,77 bilhões.

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Os resultados foram impulsionados por uma alta de 36% nos preços do cobre e por um avanço de 46% nos preços do ouro.

A Antofagasta agora projeta produção anual de cobre entre 625 mil e 655 mil toneladas, após a mina de Los Pelambres, ao norte de Santiago, ter interrompido temporariamente as operações devido a chuvas intensas e quedas de energia. Embora a produção tenha sido retomada após alguns dias, a empresa reduziu a estimativa, ante a meta anterior de 650 mil a 700 mil toneladas.

A mineradora, listada no FTSE 100, disse que pagará dividendo de 30,1 centavos por ação, acima de 16,6 centavos por ação no primeiro semestre do ano passado. As projeções de custo caixa e de investimentos (capex) foram mantidas.

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*Com informações da Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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