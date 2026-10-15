Antofagasta aumenta produção de cobre no 3º tri e mantém guidance anual

A mineradora chilena Antofagasta informou nesta quinta-feira, 15, que sua produção de cobre aumentou na comparação trimestral e confirmou a projeção para o ano. A empresa, listada em Londres, produziu 151.900 toneladas métricas de cobre no terceiro trimestre, alta de 7% em relação ao trimestre anterior, impulsionada principalmente por maior produção na mina Los Pelambres, localizada na região de Coquimbo, no Chile.

Para o ano completo de 2026, a Antofagasta manteve a estimativa de produção de cobre na faixa de 625.000 a 655.000 toneladas, em comparação com 653.700 toneladas reportadas em 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao mesmo tempo, a companhia revisou para cima sua orientação de custos, citando preços globais mais altos do diesel, e elevou a projeção de custo caixa antes de créditos de subprodutos para um intervalo de US$ 2,60 a US$ 2,70 por libra, acima da faixa anterior de US$ 2,40 a US$ 2,60 por libra.

A Antofagasta também divulgou uma orientação preliminar para 2027, estimando produção de cobre entre 630.000 e 690.000 toneladas. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado