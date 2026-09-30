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Antiga Oi Fibra, Nio lança serviço de internet móvel

Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A provedora de banda larga fixa Nio (antiga Oi Fibra) está entrando no segmento de internet móvel. Os novos planos serão oferecidos a partir da quinta-feira, 1º de outubro. A entrada da empresa no segmento móvel foi antecipada em junho pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O serviço móvel terá presença nacional, com acesso à cobertura 4G e 5G, conforme a disponibilidade da cobertura. Além disso, terá mensagens e áudio ilimitados no WhatsApp, SMS e voz nacional ilimitados.

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Nos planos elegíveis, o 5G passa a fazer parte do serviço como benefício incluído, mantendo o compromisso da Nio de preço fixo até janeiro de 2030.

O serviço será prestado por meio de uma parceria comercial com a Surf Telecom, que é uma operadora virtual (MVNO, na sigla em inglês). Isto é: ela presta o serviço com base na rede de terceiros, no caso a TIM.

Com essa iniciativa, a Nio busca ampliar os serviços "convergentes" de telecomunicações. Isto é, ofertas que reúnem banda larga fixa, móvel e serviços digitais, como streaming de vídeo, para fidelizar os clientes.

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"O 5G se soma à fibra como uma nova alavanca de crescimento, com mais comodidade para o cliente e a mesma tranquilidade que construímos na nossa relação com ele", afirmou Marcio Fabbris, CEO da Nio.

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NIO/INTERNET MÓVEL/SERVIÇO/LANÇAMENTO
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