Anthropic registra IPO na SEC; prospecto mostra prejuízo de US$ 80 bi no 1º semestre

A Anthropic protocolou sua proposta de oferta pública primária de ações (IPO, na sigla em inglês) na SEC, a autoridade do mercado de capitais americano, correspondente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nos Estados Unidos.

O prospecto mostra um prejuízo de US$ 80,7 bilhões no primeiro semestre deste ano e uma receita de US$ 16,29 bilhões. Segundo a empresa, a receita havia sido de US$ 1,2 bilhão no mesmo período de 2025. O prejuízo considerável foi atribuído a "um ajuste contábil relacionado a acordos de financiamento".

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A companhia será listada na Nasdaq com o ticker Ant. Em comunicado, a empresa afirma que pretende listar ações ordinárias Classe A no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "ANT".

O número de ações ordinárias Classe A a serem oferecidas e a faixa de preço para a oferta proposta ainda não foram definidos. Os bancos de investimento que estão no IPO, liderados pelo Goldman Sachs e Morgan Stanley, irão mapear a demanda e precificar a oferta.

Os fundadores da Anthropic estão entre os maiores acionistas individuais divulgados. Além do CEO Dario Amodei, que possui ou controla 245 milhões de ações, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish e Christopher Olah possuem cada um mais de 200 milhões de ações Classe A, de acordo com o registro.

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"A receita proveniente da expansão da adoção empresarial nos ajuda a financiar a computação, pesquisa e talento necessários para melhorar o Claude. As capacidades avançadas do Claude ampliam a gama de tarefas e fluxos de trabalho que os clientes utilizam, ampliando nosso mercado potencial e impulsionando uma implantação mais profunda, receita adicional e reinvestimento contínuo no Claude", afirmou a empresa em seu prospecto.

*Com informações da Dow Jones