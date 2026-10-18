Anthropic propõe destinar 5% das ações a fundo que poderá lidar com impacto da IA no emprego

A Anthropic, empresa responsável pelo assistente de inteligência artificial Claude, anunciou neste domingo (18) que pretende destinar 5% de suas ações a um fundo que poderá financiar iniciativas para lidar com os efeitos da IA sobre os trabalhadores. A proposta depende da aprovação dos acionistas. O comunicado não informa beneficiários nem prazo para as primeiras distribuições. "A IA pode gerar enorme valor econômico, mas também pode causar instabilidade para muitos trabalhadores", afirmou a companhia. A Anthropic informou já ter comprometido US$ 200 milhões para estudar e enfrentar essa questão, em iniciativa anterior ao novo fundo.

O mercado de trabalho foi apresentado como um exemplo de atuação. O fundo também poderá fazer doações a organizações sem fins lucrativos e transferências diretas a determinados grupos da população.

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A participação poderá aumentar conforme a valorização da companhia. A cada alta de 50% no valor da Anthropic acima de uma referência preestabelecida, o conselho de administração poderá destinar mais 2% das ações ao fundo. Essa referência não foi divulgada.

Em maio, a Anthropic captou US$ 65 bilhões em uma rodada de investimentos que avaliou a companhia em US$ 965 bilhões. O anúncio deste domingo não atribui um valor em dinheiro às ações que serão destinadas ao fundo.

A entidade será constituída como uma sociedade de responsabilidade limitada integralmente controlada pela Anthropic. Segundo a empresa, o formato permitirá diferentes formas de doação. As ações detidas pelo fundo não serão usadas para lobby ou contribuições políticas, nos Estados Unidos ou no exterior. Detalhes sobre a administração da entidade e as condições para ampliar sua participação serão divulgados nos próximos meses.

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A proposta se soma a compromissos anteriores dos cofundadores e funcionários. Os cofundadores prometeram doar 80% de suas próprias participações quando a empresa foi criada. A Anthropic também mantém um programa em que complementa compromissos de doação de ações dos empregados, com adesão de aproximadamente metade da equipe.