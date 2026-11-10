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Anthropic prevê ações de até US$ 78 em IPO e mira avaliação superior a US$ 1 trilhão na Nasdaq

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Anthropic, desenvolvedora do assistente de inteligência artificial (IA) Claude, pretende ofertar 825 milhões de ações em sua abertura de capital (IPO), por US$ 70 a US$ 78 cada, segundo prospecto atualizado apresentado nesta terça-feira, 10, à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA). A operação poderá movimentar entre US$ 57,75 bilhões e US$ 64,35 bilhões.

Do total, 801,35 milhões de ações serão vendidas pela empresa e 23,65 milhões, por acionistas atuais. A Anthropic não receberá recursos da parcela vendida pelos acionistas. A companhia solicitou listagem na Nasdaq, sob o código ANT.

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O prospecto também prevê uma opção para os bancos coordenadores adquirirem até 123,75 milhões de ações adicionais, o equivalente a 15% da oferta inicial, conforme a demanda. Caso a opção seja integralmente exercida, a operação poderá alcançar 948,75 milhões de papéis e movimentar até US$ 74 bilhões, considerando o teto da faixa indicativa de preços.

Após o IPO e a colocação privada, a Anthropic prevê um total de 13,09 bilhões de ações de diferentes classes. No teto da faixa proposta, esse número implica avaliação de cerca de US$ 1,02 trilhão, embora inclua papéis detidos por uma subsidiária integral, não considerados em circulação para fins contábeis.

Paralelamente, Google e Nvidia se comprometeram a comprar US$ 10 bilhões em ações cada uma em colocação privada condicionada à conclusão do IPO. A AMD investirá US$ 2,5 bilhões. Broadcom, Micron e Microsoft investirão US$ 1 bilhão cada.

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A TSMC, US$ 500 milhões. O aporte conjunto soma US$ 26 bilhões e será realização em ações da classe N, sem direito a voto. Parte do compromisso do Google já havia sido assumida anteriormente.

Com o preço de US$ 74 por ação, ponto médio da faixa, a Anthropic estima captar US$ 84,6 bilhões líquidos no IPO e na colocação privada, após despesas e comissões. Os recursos serão destinados a operações, pessoal e investimentos em capacidade computacional e infraestrutura.

O prospecto lembra que a receita alcançou US$ 17 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 1.127% na comparação anual. Nos nove meses até setembro, o faturamento somou US$ 33,24 bilhões, enquanto o prejuízo operacional foi de US$ 1,26 bilhão.

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