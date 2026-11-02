Anthropic planeja captar até US$ 3,5 bi no Japão em IPO nos EUA; receita dispara no 3º tri

A Anthropic, desenvolvedora do chatbot Claude, planeja levantar até US$ 3,5 bilhões no Japão como parte de sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. Os termos da operação, incluindo o número de ações destinadas ao mercado japonês, devem ser definidos entre novembro de 2026 e abril de 2027, conforme documento regulatório. A companhia solicitou listagem na Nasdaq, sob o código ANT, mas ainda não obteve aprovação.

Paralelamente, em formulário enviado à Securities and Exchanges Commission (SEC, a CVM dos EUA) nesta segunda-feira, a Anthropic também divulgou receita de US$ 16,956 bilhões no terceiro trimestre de 2026, ante US$ 1,382 bilhão um ano antes, alta de 1.127%.

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As despesas operacionais somaram US$ 17,523 bilhões, enquanto o prejuízo líquido cresceu de US$ 12,138 bilhões para US$ 23,291 bilhões, influenciado por ajuste negativo de US$ 21,936 bilhões no valor justo de instrumentos financeiros. O prejuízo operacional foi de US$ 567 milhões.

Nos nove primeiros meses do ano, a receita alcançou US$ 33,242 bilhões, ante US$ 2,545 bilhões no mesmo período de 2025. A empresa registrava US$ 13,8 bilhões em obrigações de desempenho remanescentes em 30 de setembro.

Também informou compromissos de gastos de cerca de US$ 895,4 bilhões, assumidos até essa data e posteriormente, quase integralmente ligados a computação e infraestrutura. Desse total, US$ 447,5 bilhões estão previstos até o fim de 2030.

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*Com informações da Dow Jones Newswires