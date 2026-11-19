A Anthropic encerrou sua estreia em Wall Street nesta quinta-feira como a 12ª empresa mais valiosa do mundo, com capitalização de mercado de US$ 1,271 trilhão, segundo o ranking do CompaniesMarketCap. As ações da companhia de inteligência artificial (IA) saltaram 17,07%, a US$ 97,17, ante o preço de US$ 83 fixado na oferta pública inicial (IPO).

Com isso, a Anthropic ultrapassou a Berkshire Hathaway, avaliada em US$ 1,215 trilhão, e ficou logo atrás da Tesla, com valor de mercado de US$ 1,479 trilhão.

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A empresa vendeu 980 milhões de ações na operação, acima das 825 milhões inicialmente previstas. Considerando a opção de lote adicional, a captação poderá atingir cerca de US$ 94 bilhões, superando os US$ 86 bilhões levantados pela SpaceX em junho.

Contrastando com o entusiasmo com a estreia da Anthropic, as ações da SpaceX, de Elon Musk, recuaram 3,53% nesta quinta-feira, a US$ 138,43.

Na B3, a estreia dos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Anthropic superou o volume financeiro da Space X em seu momento de chegada à Bolsa.

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*Com informações da Dow Jones Newswires.