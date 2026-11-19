A Anthropic movimentou US$ 107 bilhões com sua Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês), superando a marca anterior da SpaceX, de Elon Musk em junho, com as ações da empresa sendo precificadas em US$ 83 cada, acima da faixa inicialmente prevista, de US$ 70 a US$ 78.

Ao todo, foram vendidas 980 milhões de ações, em uma operação que movimentou US$ 81,3 bilhões.

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Somado a outros US$ 26 bilhões que a Anthropic está captando por meio de uma venda privada de ações a sete empresas de tecnologia, o montante total chega a US$ 107,3 bilhões, estabelecendo o novo recorde.

Segundo a Bloomberg, o IPO da Anthropic deixou mais da metade dos investidores institucionais que fizeram ofertas por ações sem receber nenhum papel.

Cerca de 1.200 investidores institucionais apresentaram ofertas por ações da companhia e uma parcela significativa das ordens enviadas por investidores de outros países não foi contemplada, de acordo com a reportagem.

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Sobre a relação da Anthropic com o governo norte-americano, a presidente da empresa, Daniela Amodei, disse à CNBC nesta quinta-feira que não houve atualizações significativas sobre o impasse entre a Anthropic e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas disse esperar que a relação da empresa com o governo continue.

"Minha impressão, honestamente, é que nós, da Anthropic, sempre tivemos uma relação de trabalho muito boa com o aparato de segurança nacional dos Estados Unidos. Estamos totalmente comprometidos em garantir que o Claude ajude a proteger o país", afirmou ela.