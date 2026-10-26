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Anthropic cita movimento contra centros de dados nos EUA como um problema

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
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Embora a proposta de oferta pública primária de ações (IPO, na sigla em inglês) apresentada pela Anthropic destaque riscos da inteligência artificial para a sociedade em geral, incluindo armas biológicas e concentração de riqueza, ele identifica uma ameaça mais imediata ao próprio negócio da empresa: o crescimento do movimento contrário aos centros de dados nos Estados Unidos.

Como a maioria dos centros de dados da Anthropic está localizada nos EUA, a empresa está vulnerável a ameaças como mudanças regulatórias, moratórias sobre essas instalações e falhas no fornecimento de energia.

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"A oposição à construção de centros de dados também se tornou mais organizada e coordenada entre diferentes jurisdições, e nossa visibilidade pública pode atrair atenção especial para projetos associados a nós", escreveu a empresa.

A Anthropic afirmou que estava expandindo sua rede internacional de centros de dados para reduzir esses riscos e se tornar menos dependente dos Estados Unidos.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

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