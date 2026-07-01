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Anthropic anuncia disponibilidade global de novo modelo de inteligência artificial

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 01.07.2026, 07:30:00 Editado em 01.07.2026, 07:55:50
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A Anthropic informou que o modelo de inteligência artificial Fable 5 estará disponível a partir desta quarta-feira, 1, para usuários do mundo todo nas plataformas Claude, Claude.ai, Claude Code e Claude Cowork. O anúncio foi realizado após o governo dos Estados Unidos suspender restrições ao uso do modelo no exterior.

A Anthropic afirmou também que está trabalhando com outras gigantes da tecnologia, como Amazon, Microsoft e Google, para desenvolver uma estrutura destinada a avaliar a gravidade dos chamados "jailbreaks", que burlam medidas de segurança.

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No comunicado, a Anthropic mencionou ainda que trabalhou em estreita colaboração com o governo americano, o que inclui um parceria para o aprimoramento dos modelos de inteligência artificial. Segundo a empresa, a expectativa é de que a parceria com a Casa Branca sirva de base para a criação de regras aplicáveis a todo o setor e ofereça um ponto de partida para um modelo de coordenação global.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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