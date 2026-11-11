Anthropic amplia compromissos mínimos firmados com Microsoft e Google em cerca de US$ 9 bi

A Anthropic, desenvolvedora do assistente de inteligência artificial (IA) Claude, ampliou em pelo menos US$ 9,1 bilhões seus compromissos mínimos de gastos com Microsoft e Google para contratação de infraestrutura de computação em nuvem até 2033, segundo comparação entre documentos apresentados à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA) em 26 de outubro e 10 de novembro.

No prospecto atualizado nesta semana, a companhia informou compromissos de pelo menos US$ 47,2 bilhões e até US$ 49,2 bilhões com a Microsoft, ante um mínimo de US$ 44,9 bilhões divulgado anteriormente.

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Já com o Google, o montante mínimo passou de US$ 114,5 bilhões para US$ 121,3 bilhões. Os acordos preveem pagamentos independentemente da utilização efetiva da capacidade contratada.

A Anthropic também revelou que um contrato de US$ 34,9 bilhões com a provedora de infraestrutura Lambda pode ser rescindido após a empresa não conseguir assegurar a locação de uma instalação dentro do prazo estabelecido. O acordo integra compromissos totais de US$ 41,3 bilhões com a Lambda até 2034.

Segundo o documento, ambas as partes têm direito de cancelar o contrato, mas nenhuma apresentou notificação de rescisão. A Anthropic afirmou que "não pretende atualmente rescindir o acordo".