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Anthropic alega 'falha de autenticação' após Claude e outras ferramentas saírem do ar

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Claude ficou indisponível por cerca de duas horas nesta sexta-feira, 13, após uma falha de autenticação que afetou o acesso à ferramenta de inteligência artificial (IA) da Anthropic. A empresa confirmou o problema em sua página oficial de status e informou que o serviço foi restabelecido às 8h58 (de Brasília).

Segundo a empresa, o incidente começou às 6h58 e atingiu diferentes componentes da plataforma, incluindo Claude.ai, Claude Code, Claude Console e Claude Cowork.

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A Anthropic afirmou que houve elevação de erros relacionados à autenticação de usuários.

A empresa disse ter implantado uma correção e deu o incidente por encerrado após monitorar a normalização dos serviços.

O episódio acontece às vésperas da aguardada abertura de capital da companhia comandada por Dario Amodei, avaliada em US$ 1,3 trilhão, em um momento de maior fiscalização sobre o setor de inteligência artificial (IA) após o escândalo envolvendo a Nvidia.

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Segundo a Bloomberg, o IPO da Anthropic, previsto para 19 de novembro, já teria recebido ordens de investidores equivalentes a cerca de seis vezes o volume de ações disponível, sinalizando forte demanda antes do que pode se tornar a maior oferta pública inicial da história.

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ANTHROPIC/CLAUDE/FALHAS
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