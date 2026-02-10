Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Antaq: portos movimentam 1,4 bi de toneladas em 2025, alta anual de 6,1% e recorde histórico

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 10.02.2026, 17:19:00 Editado em 10.02.2026, 17:24:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os portos nacionais movimentaram 1,4 bilhão de toneladas ao longo do ano passado. O volume, recorde histórico, representa um crescimento de 6,1% em relação a 2024, segundo o Desempenho Aquaviário 2025, apresentado nesta terça-feira, 10, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

"Hoje é dia de celebrar mais um recorde, que não é apenas um momento pontual, mas o reflexo de uma trajetória de crescimento consistente e da maturidade institucional do País", afirmou o diretor-geral da Antaq, Frederico Dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nos últimos 15 anos, a movimentação de cargas no Brasil cresceu 67%. O volume saiu de 840 milhões para o atual nível de 1,4 bilhão de toneladas, ainda de acordo com dados da agência.

Os resultados do final do ano passado indicam uma nova tendência de alta para 2026. A movimentação de cargas saltou 14,2% em dezembro na comparação com igual mês do ano anterior, totalizando 119 milhões de toneladas em trinta dias, segundo a Antaq.

Investimentos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Temos um modelo maduro, que atrai o investidor e garante que a nossa infraestrutura acompanhe a velocidade da produção brasileira", disse o secretário nacional de Portos, Alex Ávila.

O Ministério de Portos e Aeroportos realizou oito leilões portuários em 2025, que somam R$ 10,3 bilhões em investimentos nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Os projetos contemplam a ampliação de capacidade e modernização de terminais, incluindo obras estruturantes como o Túnel Santos-Guarujá e melhorias no Canal de Acesso de Paranaguá.

Foram assinados 39 atos (entre novas autorizações para TUPs e alterações contratuais) que totalizam R$ 5,81 bilhões em investimentos. Somam-se a isso outros R$ 2,07 bilhões viabilizados via gestão contratual, com aportes de operadores para modernização e ganhos de eficiência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
2025 ANTAQ Movimentação portos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline