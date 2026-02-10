Antaq: portos movimentam 1,4 bi de toneladas em 2025, alta anual de 6,1% e recorde histórico

Os portos nacionais movimentaram 1,4 bilhão de toneladas ao longo do ano passado. O volume, recorde histórico, representa um crescimento de 6,1% em relação a 2024, segundo o Desempenho Aquaviário 2025, apresentado nesta terça-feira, 10, pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

"Hoje é dia de celebrar mais um recorde, que não é apenas um momento pontual, mas o reflexo de uma trajetória de crescimento consistente e da maturidade institucional do País", afirmou o diretor-geral da Antaq, Frederico Dias.

Nos últimos 15 anos, a movimentação de cargas no Brasil cresceu 67%. O volume saiu de 840 milhões para o atual nível de 1,4 bilhão de toneladas, ainda de acordo com dados da agência.

Os resultados do final do ano passado indicam uma nova tendência de alta para 2026. A movimentação de cargas saltou 14,2% em dezembro na comparação com igual mês do ano anterior, totalizando 119 milhões de toneladas em trinta dias, segundo a Antaq.

Investimentos

"Temos um modelo maduro, que atrai o investidor e garante que a nossa infraestrutura acompanhe a velocidade da produção brasileira", disse o secretário nacional de Portos, Alex Ávila.

O Ministério de Portos e Aeroportos realizou oito leilões portuários em 2025, que somam R$ 10,3 bilhões em investimentos nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Os projetos contemplam a ampliação de capacidade e modernização de terminais, incluindo obras estruturantes como o Túnel Santos-Guarujá e melhorias no Canal de Acesso de Paranaguá.

Foram assinados 39 atos (entre novas autorizações para TUPs e alterações contratuais) que totalizam R$ 5,81 bilhões em investimentos. Somam-se a isso outros R$ 2,07 bilhões viabilizados via gestão contratual, com aportes de operadores para modernização e ganhos de eficiência.