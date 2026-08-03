Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

ANS prorroga até 18/8 prazo da consulta pública sobre cartões de desconto em saúde

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 17:15:00 Editado em 03.08.2026, 17:25:04
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prorrogou até 18 de agosto o prazo para a consulta pública sobre o mercado de cartões de desconto em saúde, pré-pagos e serviços correlatos.

Segundo a agência, a nova etapa terá formulário simplificado e revisado, visando ampliar a participação dos agentes do setor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa visa reunir subsídios técnicos para apoiar os estudos eventual construção de uma regulação específica sobre o tema.

Desde a abertura do chamamento, a ANS recebeu 11 contribuições do mercado, mas identificou a necessidade de ampliar o alcance da consulta para obter uma visão mais abrangente desse segmento.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ANS CARTÕES consulta pública Planos PRORROGAÇÃO SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV