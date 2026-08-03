ANS prorroga até 18/8 prazo da consulta pública sobre cartões de desconto em saúde
Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 17:15:00 Editado em 03.08.2026, 17:25:04
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prorrogou até 18 de agosto o prazo para a consulta pública sobre o mercado de cartões de desconto em saúde, pré-pagos e serviços correlatos.
Segundo a agência, a nova etapa terá formulário simplificado e revisado, visando ampliar a participação dos agentes do setor.
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A iniciativa visa reunir subsídios técnicos para apoiar os estudos eventual construção de uma regulação específica sobre o tema.
Desde a abertura do chamamento, a ANS recebeu 11 contribuições do mercado, mas identificou a necessidade de ampliar o alcance da consulta para obter uma visão mais abrangente desse segmento.