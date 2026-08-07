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ECONOMIA

ANP revoga por unanimidade autorização de operação da Refit (Refinaria de Manguinhos)

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou por unanimidade a revogação da autorização de operação da Refit (Refinaria de Manguinhos), empresa que está em recuperação judicial.

Segundo o diretor relator do processo, Pietro Mendes, a empresa está com o cadastro no CNPJ suspenso, "situação que está sujeita à hipótese de revogação prevista em lei".

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Ele afirma que esta situação gera insegurança e risco ao mercado.

Mendes informou que as alegações finais da empresa repetiram argumentos anteriores.

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REFIT/RECUPERAÇÃO JUDICIAL/OPERAÇÕES/ANP/REVOGAÇÃO
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