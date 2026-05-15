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ANP retira da pauta discussão sobre fracionamento do botijão de GLP

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 13:25:00 Editado em 15.05.2026, 13:38:26
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A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) retirou da pauta a discussão sobre mudanças nas Resoluções nº 957 e 958/2023, que tratam da liberação do enchimento fracionado de botijões de gás de cozinha e da possibilidade de que os vasilhames sejam enchidos por diferentes distribuidores, o que enfrenta resistência do setor.

De acordo com o diretor-geral da ANP, Artur Watt, o tema foi retirado de pauta devido à ausência justificada do diretor Pietro Mendes, que havia pedido vistas do processo.

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Conforme as normas da ANP, neste caso o processo retornará à pauta da próxima reunião, com participação do diretor.

Segundo fontes disseram ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a simples abertura de consulta pública poderia levar distribuidoras a suspenderem a compra de novos botijões, mantendo obrigações sobre os recipientes já em circulação.

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