ANP publica edital com mais 45 blocos da OPC e abre manifestações para 6º ciclo

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou nesta terça-feira, 12, uma nova versão do edital da Oferta Permanente de Concessão (OPC), com a inclusão de 45 novos blocos exploratórios. Com a atualização, passam a estar disponíveis para próximos ciclos 495 blocos exploratórios e cinco áreas com acumulações, além da revisão de parâmetros técnico-econômicos dos blocos.

As áreas listadas no edital estão distribuídas por 11 bacias sedimentares: Campos, Ceará, Espírito Santo, Parecis, Parnaíba, Potiguar, Recôncavo, Santos, São Francisco, Tacutu e Tucano. Dos 45 blocos acrescentados agora, 26 ficam na bacia de Campos (mar), 11 na bacia de Santos (mar) e oito na bacia Potiguar (terra).

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Segundo a ANP, todos os blocos e áreas disponíveis no edital têm parecer favorável quanto à viabilidade ambiental emitido pelos órgãos competentes e contam com Manifestação Conjunta dos ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente e Mudança do Clima. As regras do edital e as minutas dos contratos de concessão permanecem inalteradas.

Com a publicação, os 45 novos blocos passam a poder receber declarações de interesse de empresas inscritas, com as respectivas garantias de oferta, o que viabiliza a abertura do 6º ciclo da OPC.

A ANP destacou que a Oferta Permanente é hoje a principal modalidade de licitação para exploração e produção de petróleo e gás no Brasil por permitir oferta contínua de áreas, com liberdade para as empresas apresentarem propostas quando considerarem mais adequado.

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Até agora, já foram realizados cinco ciclos no regime de concessão (2019, 2020, 2022, 2023 e 2025) e três no regime de partilha (2022, 2023 e 2025).