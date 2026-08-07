Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

ANP: Programa Gas Release deve vedar uso da produção da Petrobras

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A proposta da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para a implantação do Programa Gas Release de desconcentração do mercado de gás natural no País vedará a utilização da produção própria da Petrobras, segundo apresentação feita no período da manhã desta sexta-feira, 7, em reunião da diretoria da agência.

Previsto na Lei do Gás, de 2021, o Gas Release tem sido fortemente criticado pela Petrobras, agente dominante deste mercado com 59% de participação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A proposta da ANP é de realizar leilões com o gás natural da União e a aquisição do insumo produzido por terceiros em território nacional, com exceção da Petrobras.

Segundo Mendes, a Petrobras compra gás natural de terceiros em território nacional a US$ 3,8 por milhão de BTU e vende a US$ 12,4 por milhão de BTU. Mendes foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras antes de assumir o cargo na ANP.

Pela proposta da agência, será aberta uma consulta pública pelo prazo de 45 dias para debater as alternativas, que têm por objetivo reduzir o preço do gás natural e aumentar a oferta do insumo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Queremos criar a concorrência efetiva no atacado, ampliar a liquidez e disciplinar a formação de preços, para ser mais transparente", disse Mendes durante a exposição da proposta.

Segundo ele, quem critica o Gas Release é por falta de conhecimento do teor da proposta.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COMBUSTÍVEIS/GAS RELEASE/ANP/PETROBRAS/USO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV