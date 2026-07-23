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ECONOMIA

ANP: Produção de óleo e gás em junho sobe 4,37% ante maio, para recorde de 5,838 milhões boed

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 12:36:00 Editado em 23.07.2026, 12:49:36
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A produção de petróleo e gás natural no Brasil subiu 4,37% em junho contra maio, para 5,838 milhões de barris de óleo equivalente (boed), registrando um novo recorde, segundo dados preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O último recorde havia sido registrado em abril, de 5,640 milhões de boed.

Se levada em conta apenas a produção de petróleo, a alta foi de 4,03%, para 4,472 milhões de barris diários (bpd), enquanto o gás natural subiu 5,48%, para 217,2 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d).

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A região do pré-sal foi responsável por 82,29% da produção total, ou 4,805 milhões boed, sendo 3,712 milhões de barris de petróleo - alta de 4,79% contra o mês anterior -, e de 173,6 milhões de m3/d de gás natural.

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