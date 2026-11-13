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ANP: Preços dos combustíveis fecham semana praticamente estáveis

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
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Os preços dos combustíveis ficaram praticamente estáveis nos postos de abastecimento do País nesta semana, na comparação com a semana anterior, com leves quedas do diesel e altas na gasolina e no gás de cozinha, segundo o Levantamento de Preços semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O diesel S-10 registrou queda de 0,13%, para R$ 7,29 o litro, enquanto a gasolina subiu 0,15%, para R$ 6,48 o litro. O botijão de 13 quilos do Gás Natural Liquefeito (GLP), o gás de cozinha, também teve ligeira elevação de 0,10%, para R$ 115,33.

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O diesel S-10 mais caro foi encontrado na região Sudeste, a R$ 9,19 o litro, e a gasolina comum com maior valor, a R$ 8,99, na região Norte. Também na região Norte foi registrado o maior preço do gás de cozinha, que chegou a R$ 156 o botijão de 13 quilos.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/ANP/ESTABILIDADE
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