ANP: Preço médio da gasolina comum cai 3,6% na semana de 21 a 27/5, para R$ 5,26 o litro

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)

O preço dos combustíveis voltaram a cair nos postos de abastecimento, refletindo pela segunda semana seguida a queda dos preços da Petrobras nas suas refinarias, no dia 17 de maio, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) referente à semana de 21 a 27 de maio.

Conforme mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, os reajustes da Petrobras ainda não haviam sido totalmente refletidos nas bombas dos postos na semana anterior, de 14 a 20 de maio.

A gasolina comum cedeu 3,6%, com preço médio de R$ 5,26 o litro, depois de ter cedido 0,5% na semana anterior. No dia 17 de maio, a Petrobras havia reduzido o preço do combustível em 12,6%. O diesel S10 cedeu 4%, registrando preço médio de R$ 5,24 o litro, segundo a ANP. Na semana anterior, o diesel S10 já havia caído 0,9%, frente a uma redução de 12,7% nas refinarias da estatal.

Já o gás de cozinha, cuja queda foi ainda mais expressiva nas refinarias, de 21,6%, cedeu 2,6%, depois de ter caído apenas 0,1% na semana de 14 a 20 de maio. O preço médio do botijão de 13 kg caiu para R$ 105,84, informou a ANP.