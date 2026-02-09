ANP: preço do etanol sobe em 8 Estados, cai em 5 e no DF e fica estável em 11 na semana

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 8 Estados, caíram em outros 5 e no Distrito Federal (DF) e ficaram estáveis em 11 na semana passada. No Amapá não houve medição. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,22% na comparação com a semana anterior, de R$ 4,63 para R$ 4,64 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,22%, de R$ 4,46 para R$ 4,47 o litro.

A maior alta porcentual na semana, de 2,53%, foi registrada no Tocantins, de R$ 5,14 para R$ 5,27 o litro. A maior queda, de 1,70%, ocorreu no Distrito Federal, de R4 4,71 para R$ 4,63 o litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,89 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,83, foi observado no Rio Grande do Sul. Já o menor preço médio estadual, de R$ 4,29, foi registrado em Mato Grosso do Sul, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,83 o litro.