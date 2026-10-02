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ANP: Preço do etanol sobe em 13 Estados, cai em 11 e no DF fica estável em 2

Escrito por Broadcast Agro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os preços médios do etanol hidratado subiram em 13 Estados, caíram em 11 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em 2 nesta semana. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,49%, a R$ 4,10 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 1,06%, para R$ 3,81 o litro. A maior queda ocorreu no Amazonas, de 2,73%, a R$ 4,99 o litro. A maior alta foi registrada em Goiás, de 2,68%, a R$ 4,36/litro.

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O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,19 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,59 o litro, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,84 o litro, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 5,83 o litro.

Etanol é mais competitivo do que a gasolina em 10 Estados e no DF

O etanol é mais competitivo em relação à gasolina em 10 Estados e no Distrito Federal nesta semana. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol apresentou paridade de 63,05% em relação à gasolina, porcentual favorável ao biocombustível, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.

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A paridade foi de 66,21% no Acre; 67,67% na Bahia; 66,82% no Distrito Federal; 65,17% em Goiás; 61,16% em Mato Grosso; 61,99% em Mato Grosso do Sul; 67,30% em Minas Gerais; 68,71% no Pará; 63,39% no Paraná; 68,46% em Rondônia; e 60,38% em São Paulo.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade superior a 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Entretanto, pela metodologia adotada, o etanol é considerado economicamente mais vantajoso quando seu preço corresponde a até 70% do valor da gasolina.

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