ANP: preço do etanol sobe em 10 Estados e no DF, cai em 9 e fica estável em 6 (AP sem cotação)

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 10 Estados e no Distrito Federal (DF), caíram em 9 e ficaram estáveis em 6 outros na semana de 13 a 19 de setembro. No Amapá (AP) não houve cotação. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,99%, a R$ 4,08 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 0,27%, para R$ 3,77 o litro.

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A maior queda ocorreu em Rondônia, de 1,37%, a R$ 5,05 o litro. A maior alta foi registrada em Mato Grosso, de 6,81%, a R$ 4,08/litro.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,09 o litro, em São Paulo. O maior preço, de R$ 6,59 o litro, foi observado em Pernambuco. Já o menor preço médio estadual, de R$ 3,77 o litro, foi registrado em São Paulo, enquanto o maior preço médio foi verificado em Roraima, de R$ 5,38 o litro.

Competitividade

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O etanol era mais competitivo em relação à gasolina em 11 Estados e no Distrito Federal na semana de 13 a 19 de setembro. Na média dos postos pesquisados no País, o etanol apresentou paridade de 62,39% em relação à gasolina, porcentual favorável ao biocombustível, conforme o levantamento da ANP.

A paridade foi de 67,76% no Acre; 67,36% na Bahia; 66,12% no Distrito Federal; 65,67% em Goiás; 60% em Mato Grosso; 60,59% em Mato Grosso do Sul; 66,61% em Minas Gerais; 69,58% no Pará; 62,50% no Paraná; 68,15% em Rondônia; 67,39% em Santa Catarina e 59,37% em São Paulo.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade superior a 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. Entretanto, pela metodologia adotada, o etanol é considerado economicamente mais vantajoso quando seu preço corresponde a até 70% do valor da gasolina.